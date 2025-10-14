Синоптик рассказал, в каких регионах России ожидаются аномальные морозы

Илья Родин

На юге Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются морозы от -10° до -20°, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что это аномальные для октября показатели, пишет «Интерфакс».

© Global Look Press

Метеоролог заметил, что теплой погоды на территории России ожидать не следует, так как наступает период предзимья.

«Если вопрос о том, где же можно прогреться на территории нашей страны, то ответа нет, потому что наступает период предзимья. Поэтому теплой погоды ждать не стоит нигде», — разъяснил Вильфанд.

По его словам, на территории европейской части страны прогнозируется температура около и на 1 градус ниже нормы.

Синоптик уточнил, что в середине недели временный снежный покров образуется в республике Коми и в Архангельской области.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что долгосрочные прогнозы метеорологов говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России.