В каких регионах России ожидаются аномальные морозы

На юге Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни ожидаются морозы от -10° до -20°, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что это аномальные для октября показатели, пишет «Интерфакс».

Метеоролог заметил, что теплой погоды на территории России ожидать не следует, так как наступает период предзимья.

«Если вопрос о том, где же можно прогреться на территории нашей страны, то ответа нет, потому что наступает период предзимья. Поэтому теплой погоды ждать не стоит нигде», — разъяснил Вильфанд.

По его словам, на территории европейской части страны прогнозируется температура около и на 1 градус ниже нормы.

Синоптик уточнил, что в середине недели временный снежный покров образуется в республике Коми и в Архангельской области.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что долгосрочные прогнозы метеорологов говорят о скором приближении аномально холодной зимы в Европе и России.