Уволенный самарским губернатором чиновник попал в больницу

Уволенный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым глава Кинельского района Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом. Об этом в среду, 15 октября, сообщил «Коммерсантъ».

— В настоящее время Юрий Жидков находится в одном из медучреждений региона, — говорится в публикации.

14 октября Вячеслав Федорищев матом и толчком в плечо сопроводил увольнение Юрия Жидкова. Он также заявил, что скором времени назначит исполняющего обязанности главы района, с которым и продолжит работу. Позднее Федорищев объяснил грубое увольнение тем, что Жидков пренебрежительно отнесся к памяти героев Великой Отечественной войны.

Сам уволенный глава заявил, что испытывает обиду из-за произошедшего. Он заявил, что не понимает причин своего увольнения. При этом район под его руководством занял первое место в регионе по экономическим показателям за 2024 год. Однако средства на ремонт школ и других объектов были запланированы только на 2027 год, поэтому работы еще не начались.

