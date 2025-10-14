Доронина резко высказалась о новом назначении Боякова

Народная артистка СССР Татьяна Доронина заявила, что в связи с кадровыми перестановками последних месяцев ей «обидно за театры», пишет News.ru со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что художественным руководителем в Театр на Малой Ордынке (ранее — Театр Луны) был назначен продюсер, театральный режиссер, Эдуард Владиславович Бояков.

«Обидно за театры», — процитировал источник Доронину.

Собеседник портала отметил, что до сих с горечью вспоминает те годы, когда Бояков работал в в МХАТе имени Горького. Он добавил, что все декорации были сломаны, списаны и вывезены на свалку.

Напомним, что Татьяна Доронина выступала худруком МХАТа имени Горького с 1987 по 2018 год. На смену ей пришел Бояков.

В апреле 2021 года Доронина вернулась к руководству театром. В июле артистка написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой сменить руководство МХАТа. Она пожаловалась на уничтоженный репертуар и декорации и слабый актерский состав.