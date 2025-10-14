Доронина резко высказалась о новом назначении Боякова
Народная артистка СССР Татьяна Доронина заявила, что в связи с кадровыми перестановками последних месяцев ей «обидно за театры», пишет News.ru со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что художественным руководителем в Театр на Малой Ордынке (ранее — Театр Луны) был назначен продюсер, театральный режиссер, Эдуард Владиславович Бояков.
«Обидно за театры», — процитировал источник Доронину.
Собеседник портала отметил, что до сих с горечью вспоминает те годы, когда Бояков работал в в МХАТе имени Горького. Он добавил, что все декорации были сломаны, списаны и вывезены на свалку.
Напомним, что Татьяна Доронина выступала худруком МХАТа имени Горького с 1987 по 2018 год. На смену ей пришел Бояков.
В апреле 2021 года Доронина вернулась к руководству театром. В июле артистка написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой сменить руководство МХАТа. Она пожаловалась на уничтоженный репертуар и декорации и слабый актерский состав.
«Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук [Бояков] останется в Театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — подчеркнула актриса.