Актера Смольянинова* оштрафовали на 40 тысяч рублей

Актёра Артура Смольянинова* оштрафовали на 40 тыс. рублей за закона об иноагентах.

Об этом сообщили в пресс-службе Черёмушкинского суда Москвы.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы писало, что задолженность Смольянинова в размере 159,7 тыс. рублей была погашена.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 13.01.2023.