В России предложили сажать коррупционеров на 25 лет

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с RT выразил мнение, что действующие законы в отношении коррупционеров слишком мягкие.

По мнению Бородина, коррупция наносит огромный вред обществу и государству, искоренить её можно при помощи максимально суровых законов — вплоть до 25 лет тюремного заключения.

«Надо корректировать сроки наказания. За коррупцию — не до десяти лет или до 15, а от 25 лет лишения свободы. Это предатели Родины. Нужны аресты, задержания, посадки. Иначе мы ничего не добьёмся», — заявил он.

Бородин отметил, что в этом вопросе следует ориентироваться на опыт Белоруссии.

«Хороший, правильный опыт. Может быть, я об этом жёстко говорю, но только так мы сможем навести порядок», — добавил глава ФПБК.

Бородин также призвал лишать иноагентов гражданства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции.