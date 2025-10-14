Сергея Полунина лишили украинского паспорта

Президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства танцовщика Сергея Полунина. О лишении гражданства заявили в эфире украинского телемарафона.

Родившийся в Херсоне Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, работал в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, Новосибирском академическом театре оперы и балета, возглавлял до декабря 2024 Театра оперы и балета Севастополя.

В 2023 году артисту балета вручили премию президента России для молодых деятелей культуры.

Известно, что у Полунина есть три татуировки с изображением Владимира Путина — по числу рукопожатий с российским президентом. В декабре 2024 года Полунин заявил, что покидает Россию.

