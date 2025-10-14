Сбежал в США и зарабатывает на русофобии: как живет стример Хесус*

Стример Хесус* (Алексей Губанов*, признан Минюстом РФ иностранным агентом) уехал из России в США еще до начала спецоперации, однако с ее началом стал активно поддерживать украинскую армию и оскорблять РФ. «Царьград» рассказал, что известно о его жизни

© Соцсети

Губанов* родился 30 марта 1992 года в Новокузнецке в небогатой семье — его отец был обычным рабочим на заводе. Он признавался, что финансовые трудности оставили в нем след. После школы будущий блогер поступил в местное ПТУ, где получил специальность оператора ЭВМ. Учеба молодого человека не увлекала — Хесус* признавался, что посещал занятия лишь ради спокойствия родителей.

Изменилось все с переездом Губанова* в Санкт-Петербург. Там он запустил свой канал на YouTube и стал записывать прохождения игр — преимущественно хорроров. Кроме того, имя Хесуса* регулярно всплывало в новостях благодаря подогреваемым скандалам с другими блогерами.

После переезда в Соединенные Штаты блогер начал регулярно говорить на своих стримах о политике. Он резко высказывался о президенте России Владимире Путине, а также стал поддерживать Украины после начала специальной военной операции. В частности, он организовывал сборы в поддержку ВСУ, а недавно в Сети завирусились кадры, на которых Губанов* заявляет, что отправлять деньги украинской армии — «это нормально».

Кроме того, во время другого стрима Хесус* заявил, что был на Украине и «не видел там нацистов. Блогер утверждал, что к нему там относились как к «обычному русскому человеку».

Год назад против него выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она возмутилась тем, что Хесус* позволяет себе рекламировать на стримах онлайн-казино.

