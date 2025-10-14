В России наказали не ответившего матери участника СВО чиновника

В Федоровском районе Башкирии по требованию прокуратуры наказали чиновника, не отвечавшего матери участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Как было установлено, в июне мать военнослужащего обратилась в администрацию района с просьбой исправить недостатки, допущенные при ремонте ее дома. В результате женщина дождалась реакции ответственного лица только после вмешательства прокуратуры — через два месяца с момента подачи заявления.

В результате ведомство оштрафовало чиновника на пять тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, а также вынесло представление его руководителю.

Ранее в городе Сосновый Бор Ленинградской области чиновники попытались наказать вдову участника СВО, которая пожаловалась губернатору Александру Дрозденко на плохое состояние кладбища, где захоронен ее супруг. В результате глава местной администрации Андрей Рахматов заявил на женщину в полицию, попросив проверить ее на факт осквернения памяти военнослужащих.