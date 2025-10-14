«Перекантовался на кладбище»: сын Мессинга может оказаться на улице
Сын заслуженного артиста РСФСР Вольфа Мессинга Дмитрий рассказал, что может оказаться на улице, так как банк планирует выставить его квартиру на торги. Об этом сообщает News.ru
Сын Мессинга рассказал NEWS.ru, что его трехкомнатная квартира в Подольске находится в залоге у банка, которому он должен семь миллионов рублей. По его словам, до Нового года жилье будет выставлено на торги.
«Я несколько раз перезакладывал свою квартиру в разных банках. Все сроки уже вышли», - рассказал мужчина.
По его мнению, его квартиру никто не купит по рыночной цене. Дмитрий добавил, что подал на банкротство, но это «никак не спасает». Он также отметил, что к нему начали приходить судебные приставы, поэтому он ночевал у знакомых и пару раз «перекантовался» на кладбище.
«Я работал, но какой бы зарплаты хватило на мои путешествия?! Брал в долг. Я же по жизни романтик. Люблю общество красивых девушек. Никогда не пройду мимо дорогого бутика. Зубы дорогие себе сделал!» - рассказ мужчина.
Вольф Мессинг (Гершкович) - советский эстрадный артист. В юности участвовал в номерах иллюзионистов, позже выступал с номерами «эстрадной телепатии».