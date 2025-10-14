В МВД напомнили о помощи россиянам, депортируемым из Латвии

В связи с напряженной ситуацией вокруг возможной депортации российских соотечественников из Латвийской Республики официальный представитель МВД России Ирина Волк сделала важное заявление. Она напомнила, что в Министерстве внутренних дел с прошлого года на постоянной основе работает специальная группа. Ее задача – оперативное консультирование русскоязычных граждан, которые вынужденно покидают территории прибалтийских государств, а также членов их семей.

© Московский Комсомолец

Сотрудники Миграционной службы МВД готовы в телефонном режиме оказать всестороннее содействие в оформлении необходимого пакета документов для скорейшего урегулирования правового положения в Российской Федерации и решении других вопросов в рамках компетенции ведомства.

Ярким примером такой работы является судьба 74-летнего Григория, проживавшего в Латвии с 1971 года. В 2023 году пенсионер не смог сдать экзамен на знание государственного языка, что привело к его выдворению из страны. Сейчас мужчина находится в Москве, где при помощи МВД оформляет паспорт РФ.

«Через три месяца — 75. Бодрый!", - сказал мужчина. Он добавил с горькой иронией: " И беззубый... В Латвии все зубы оставил».

Несмотря на пережитые трудности, Григорий не теряет надежды обрести новый дом в России и мечтает о скромной жизни где-нибудь в деревне, где рядом будут лес и речка, чтобы заниматься огородом и ходить на рыбалку.