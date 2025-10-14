В России призвали выдворять мигрантов из страны в одном случае

Любой иностранец, въезжающий в Россию, обязан иметь медицинский полис, а если его нет — нарушителя нужно сразу выдворять из страны.

Об этом в разговоре с телеканалом «Царьград» заявил политический аналитик, экономист Валерий Корнеев.

«Если у тебя полиса нет, как только тебя поймали без полиса — сразу выдворение из страны. Вот и все. Тогда они перестанут сюда тащить непонятно зачем свои семьи по десять человек», — считает эксперт.

Также по его мнению, мигрантов необходимо лишить бесплатной медицинской помощи.

«Если человек приехал сюда работать в рамках оргнабора на предприятие, на котором иностранная рабочая сила нужна, значит, он приехал, отработал и уехал», — отметил Корнеев.

Ранее в октябре стало известно, что певицу Аллу Пугачеву исключили из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Полис уехавшей из страны артистки был аннулирован, поскольку она не заменила его в установленные сроки.