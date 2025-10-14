Оценены последствия создания новой игорной зоны в России

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение по созданию игорной зоны в Республике Алтай, отметив, что реализация инициативы значительно увеличит турпоток в регион.

Ранее Минфин разработал законопроект, который предполагает возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Абдюханов отметил, что создание игорной зоны на Алтае повысит инвестиционную привлекательность региона.

Ожидается значительное увеличение туристического потока из разных регионов страны. Республика Алтай известна своими природными богатствами и становится все более популярной как среди индивидуальных, которые путешествуют самостоятельно, так и среди организованных туристов, которые предпочитают покупать туры или бронировать путешествия через туроператоров. Артур Абдюханов Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии

Создание игорной зоны послужит стимулом для развития инфраструктуры Алтая, подчеркнул он.

«Наряду с притоком инвестиций на Алтае планируется развитие современной инфраструктуры. Там появятся новые отели, будут строиться гостиницы и иные объекты размещения. Кроме того, там улучшится дорожная сеть. Вместе с тем на Алтае будут создаваться все необходимые условия для устойчивого роста турпотока в этот регион», - сказал представитель РСТ.

В 2024 году Республику Алтай посетило порядка 2,7 млн туристов, отметил специалист.

«И мы ожидаем, что в этом году показатель либо останется на том же уровне, либо увеличится. Этим летом спрос на отдых на Алтае был колоссальным», - рассказал он.

