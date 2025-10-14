«Бесовские игрища»: Милонов не поддержал открытие казино на Алтае

Казино на территории Республики Алтай принесет региону только несчастья, так как произойдет увеличение потока «маньяков и лудоманов». Такое мнение во вторник, 14 октября, выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В этот же день в Минфине предложили создать игорную зону на Алтае. Согласно законопроекту, открытие игорного бизнеса позволит увеличить туристический поток в регион.

— Да, безусловно, туда станет больше летать людей. Но каких людей? Маньяков, оголтелых лудоманов, которые будут просаживать деньги своей семьи, своих матерей в этих злачных местах казино, — высказался парламентарий.

По его словам, работники подобных заведений тоже не принесут пользы республике. Деньги будут, однако «блага от них никакого не будет».

— Поэтому надо сохранить духовную, моральную, нравственную чистоту Алтая от этих бесовских игрищ, — цитирует Милонова «Газета.ru».

Российские казино стала чаще посещать молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Это происходит из-за возросшей популярности отдыха в Сочи и на Алтае.