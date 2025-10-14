Как в России стали относиться к Дням рождениям. Исследование Rambler&Co

Опрос показал, что тенденция последних лет – отказ от внешней праздничности в пользу внутреннего комфорта.

© Нейросеть

Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они относятся к своим дням рождения. Выяснилось, что 41% опрошенных россиян не стремятся устраивать шумные торжества и предпочитают тихий отдых. Для пятой части (20%) этот день связан со стрессом, даже если им оказывают знаки внимания. Ещё 17% вовсе не отмечают свой день рождения, а 12% – только если праздник организуют за них. Только каждый десятый (10%) ждёт его с нетерпением и готовится заранее к шумному торжеству.

Чаще всего участники опроса (35%) в свой день рождения находятся в спокойном расположении духа и размышляют об итогах прожитого года. Ещё 26% считают этот день обычным, не придавая ему особого значения. 20% испытывают благодарность за внимание близких, а 13%, напротив, – стресс от его переизбытка. Лишь 6% по-прежнему ощущают его как лучший день в году.

Для многих сложные чувства ко дню рождения сформировались с возрастом: 41% признались, что переосмысление праздника появилось после 40 лет, 11% – после 30. 9% перестали любить его со школы, 7% – после 25. У 18% отношение никогда не менялось, а 14% говорят, что с детства не любили этот день.

К возрастным кризисам россияне относятся спокойно: 53% считают их естественным этапом, 22% – испытывают тревогу, что не всё успели, а 21% утверждают, что подобных переживаний у них не было вовсе. 4% стараются к каждой «рубежной» дате выполнить определённый список дел, чтобы не кризисов вовсе не было.

Наиболее популярный формат празднования – семейный ужин, его выбирают 51% опрошенных. Ещё 24% не отмечают вовсе, 11% предпочитают провести день наедине с собой, 8% – уехать в путешествие. Вечеринку с друзьями устраивают только 5%, а романтическое свидание – 1%.

В вопросе о подарках большинство (44%) ценят внимание и время близких, а не материальные вещи. Практичные подарки предпочитают 35%, ещё 10% любят неожиданные сюрпризы. Эмоциональные презенты, вроде впечатлений или поездок, важны лишь для 6%, а заранее составляют вишлист только 4%. Подаркам, сделанным «своими руками», порадуется лишь 1%.

Отношение к празднованию на работе тоже неоднозначное. 42% не любят участвовать в офисных поздравлениях, однако треть (33%) считает такие поводы полезными для командного духа. 18% стараются вовсе не работать в такие дни, а 7% готовы отмечать всё, лишь бы не скидываться деньгами.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 2 по 9 октября 2025 года, охват составил 111 618 интернет-пользователей.