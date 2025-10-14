В России могут закрепить право посещать родительские собрания онлайн

В Государственной Думе выдвинули предложение о законодательном закреплении за гражданами возможности участвовать в родительских собраниях через интернет.

С данной инициативой выступили депутаты, представляющие фракцию "Новые люди". Соответствующее обращение было адресовано министру просвещения Кравцову (РИА Новости располагает текстом документа).

Депутаты подчеркивают, что, согласно результатам опросов, общая продолжительность одного собрания, включая время на дорогу, варьируется от двух до трех часов.