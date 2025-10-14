Психиатр Шуров объяснил, почему маньяк Москвин вряд ли выйдет на свободу

Некрофил из Нижнего Новгорода Анатолий Москвин, делавший куклы из трупов мертвых девочек, вряд ли снова окажется на свободе. Он проходит лечение в психиатрической больнице. Мужчина страдает шизофренией.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 14 октября, сообщил «Вечерней Москве» психиатр, главврач психиатрической клиники Василий Шуров.

— У Москвина уже очень солидный возраст (58 лет — прим. «ВМ»), и, скорее всего, у него сформировалась серьезная гиперфиксация на той деятельности, за которую его и отправили в клинику. Выйти в устойчивую ремиссию в таком состоянии очень сложно. Ну и, конечно, его отправка на амбулаторное лечение — это вопрос ответственности докторов, — рассказал Шуров.

По мнению психиатра, медики не рискнут выпустить его на свободу, так как есть вероятность, что Москвин снова начнет раскапывать могилы. Если такое действительно произойдет, то, как считает эксперт, общество незамедлительно отреагирует. В связи с этим врачи психиатрической больницы не станут лишний раз рисковать.

Ранее появилась информация о том, что Москвин в скором времени может оказаться на свободе. В соцсетях сообщалось, что больница уже готовит документы о выписке пациента. Москвина якобы хотят передать под опеку родственникам, так как он недееспособен.

Некрофила из Нижнего Новгорода поймали еще в 2011 году. Тогда в его квартире нашли свыше 20 мумифицированных тел. Как развивалось дело Москвина и чем он занимался до того, как его задержали — в материале «Вечерней Москвы».