В Москве наградили лидеров событийной индустрии на премии “Многогранность”

13 октября, в понедельник вечером, в Дворце Культур состоялось награждение победителей профессиональной премии “Многогранность”. В этом году премия «Многогранность» вновь подчеркнула достижения лучших игроков индустрии событий и развлечений, собрав под одной крышей профессионалов из разных направлений: от кейтеринга и технического обеспечения до цифровых технологий и тимбилдинга. В 20 номинациях были отмечены лучшие представители индустрии событийного туризма. Победителей определяло профессиональное жюри из более чем 300 авторитетных экспертов.

Блок “Кейтеринг”

В сегменте кейтеринга для мероприятий от 10 до 300 человек высшую награду взял «Вкус Жизни кейтеринг», заслуженно отметившись качеством и изысканным меню. Для более крупных событий — от 300 до 1000 гостей — первое место досталось ABA–CATERING, который подтвердил высокий уровень сервиса и пропускную способность. Представители «РЕСТ-КЕЙТЕРИНГ» и Bankatering заняли второе и третье места, демонстрируя устойчивое качество и гибкость в работе с разными форматами мероприятий.

Блок “Техническое оснащение и декорации”

Самым лучшим поставщиком экранного оборудования/мультимедиа стал ООО "АРТ Полимедиа", обеспечивающий насыщенный визуальный ряд любому событию. В техническом продюсировании и продакшене лучшим признано «Инсталл Профи» с успешным управлением комплексными техническими решениями на площадках.

В категории технических инноваций лидерство у коммуникационной группы ТРИПЛАН, которая также получила второе место за продюсирование, подтверждая свою мультифункциональность. За оформление и декор первое место отданы компании Делать красиво event & decor, чьи решения радуют гостей изысканностью и креативом, а второе место в данной категории заняло агентство Wonderland.

Блок “Креатив”

Студия визуальных решений МИРА завоевала признание в номинации лучших дизайнерских бюро, предлагая уникальные визуальные концепции. Лучшим режиссером событий стала команда КУЛЬТДИРЕКЦИЯ, которая умеет создавать глубоко проработанные и эмоционально насыщенные программы. С минимальным отрывом второе место досталось РПГ Москва, демонстрирующая высокий уровень профессионализма и качества постановки на протяжении долгих лет.

В сегменте сувенирной продукции лидируют «Мерч-компания Нью-Тон» и #королеваподарков, умеющие создавать не просто подарки, а памятные вещи для гостей и партнеров. Программная дирекция «Дирекция Всего» взяла первое место за совершенство в управлении программами мероприятий.

Блок “Площадки”

В категории площадок для среднего масштаба (от 300 до 1000 человек) признается ООО "Синара Центр" за клиентский сервис и комфорт гостей. Среди крупных локаций (от 1000 гостей) главная награда у МТС Live Холл — одной из самых востребованных арен с современным техническим оснащением. На втором месте - многофункциональный зал-трансформер «Галактика».

Блок “Персонал”

Лучшим агентством по подбору персонала признано UniPersonal — они обеспечивают качественный и профессиональный сервис, а AnyTie, занявший второе место, составил достойную конкуренцию благодаря новым подходам к подбору персонала.

Блок “Технологии работы с командой”

На передовой интерактивных технологий — PRO-Интерактив с первенством в технологиях интерактива и вторым местом за флагманский продукт «Вызов Принят. Супер Ниндзя». Vityaz Group показала блестящие результаты в спортивных технологиях и игровых тимбилдингах, заняв первое место в обеих категориях. Не отстает и «Мастер Поделкин» — признанный лидер в творческом тимбилдинге.

Блок “Событийные возможности регионов”

Свердловская область признана лучшим регионом по событийным возможностям, демонстрируя мощный потенциал для культурного и делового туризма.

Блок “Цифровые технологии”

Event Rocks стал победителем в номинации разработки мобильных приложений, а А5000 получил награду за лучшую систему регистрации на мероприятия. ИВЕНТУМ уверенно занял второе место среди разработчиков.

Премия «Многогранность» в этом году стала отражением разнонаправленных усилий индустрии по организации качественных, технологичных и креативных мероприятий. Победители показали, что успех - это синергия вкуса, инноваций, визуального искусства и слаженной командной работы. Эти компании и команды сегодня - пример для всего рынка, двигающий событийные форматы на новый уровень.

Подробнее о победителях можно узнать на официальном сайте.

В организации и поддержке премии значительную роль сыграли партнеры НАОМ (Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий) :