У кого сегодня день рождения: звезда советского кино, президент и убитый активист

Четырнадцатого октября родилось множество людей, оставивших заметный след в политике, кинематографе, моде, спорте и общественной жизни. От президента США до одного из самых любимых актеров советского зрителя - рассказываем, кто родился в этот день.

Дуайт Эйзенхауэр (1890–1969) - 34-й президент США, американский генерал. До прихода в Белый дом он возглавлял союзные силы в Европе во время Второй мировой войны и руководил англо-американскими силами при высадке войск в Нормандии 6 июня 1944 года.

Михаил Козаков (1934-2011) - один из самых харизматичных актеров советского кино, режиссер. Служил в «Современнике», во МХАТе, в Театре на Малой Бронной и в Ленкоме. Его роли в фильмах «Покровские ворота», «Человек-амфибия», «Здравствуйте, я ваша тетя!» стали классикой.

Валентин Юдашкин (1963–2023) - российский художник-модельер и дизайнер, народный художник России. В 1991 году в Париже была представлена его первая коллекция. Работал со многими российскими артистами.

Виктор Онопко (род. 1969) - один из самых надежных защитников в истории отечественного футбола. Играл за сборные СССР и России, а также за московский «Спартак» и испанский «Овьедо». После завершения карьеры Онопко стал тренером.

Бен Уишоу (род. 1980) - британский актер, известный по фильмам «Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас» и роли Q в бондиане. Лауреат двух премий «Эмми» и «Золотого глобуса».

Чарли Кирк (1993-2025) - американский политический активист, сторонник Дональда Трампа и права американцев на ношение оружия. Кирк был застрелен в сентябре 2025 года во время выступления в университете Юты. Его убийство спровоцировало обострение общественно-политической обстановки в США.