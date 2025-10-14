Предсказания Владимира Жириновского, известного своей резкостью и эпатажем, нередко обсуждают из-за их пугающей точности. Политик упоминал Украину, но также предсказывал крупную катастрофу в США. Как выяснили эксперты, элементы этого пророчества уже подтверждаются современными сейсмологическими данными.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, **, и вся страна твоя будет под водой!» – напоминает слова Жириновского 360.ru.

По мнению ученых, наибольшую угрозу представляет зона субдукции Каскадия, где океаническая плита Хуан-де-Фука уходит под Североамериканскую плиту. Этот разлом тянется вдоль побережья от острова Ванкувер в Канаде до северной Калифорнии и накапливает колоссальную тектоническую энергию. Кроме того, активность разлома Сан-Андреас, проходящего через Калифорнию, может сочетаться с Каскадией. В месте их пересечения у мыса Мендосино специалисты видят потенциальный риск мощного разрушительного землетрясения, которое способно вызвать катастрофические последствия для побережья США.

Прогноз Жириновского сбывается «с пугающей точностью»

В 2023 году мощные землетрясения произошли сразу в нескольких странах, что снова напомнило о словах Жириновского о возможности искусственного воздействия на тектонические процессы. Политик утверждал, что «землетрясения и связанные с ними наводнения можно создавать искусственно», и эти высказывания теперь воспринимаются с пугающей точностью.

Сейсмологи предупреждают, что судьба этих двух разломов тесно взаимосвязана: если одновременно активируются обе зоны, последствия могут быть катастрофическими для всего континента.

