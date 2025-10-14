Какой сегодня праздник: что отмечают в России и мире

В России и в мире в этом году 14 октября отмечается несколько праздников, в том числе Покров Пресвятой Богородицы, День матери в Белоруссии, Всемирный день стандартизации, а также Шмини Ацерет и Симхат Тора.

Покров Пресвятой Богородицы

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является одним из самых значимых в православной традиции и ежегодно отмечается 14 октября по новому стилю (1 октября — по старому). В основе праздника лежит предание о чуде, которое произошло в Константинополе в 910 году.

В тот день в осажденном Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели Богородицу, которая сняла с головы белоснежное покрывало — покров — и распростерла его над молящимися, а затем и над всем городом. Вскоре над Константинополем поднялась буря, которая разметала захватчиков.

С Покрова на Руси начинались свадьбы. В этот день часто выпадал первый снег и народные приметы гласили, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году. Также считалось, что браки, заключенные на Покров будут крепкими и счастливыми. В народной традиции в этот день отмечалась встреча осени с зимой. День Покрова совпадал с полным окончанием полевых работ.

День матери

Начиная с 1996 года, 14 октября в Белоруссии отмечается День матери. Дата празднования была приурочена к православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы.

А так как 21 октября в стране празднуется День отца, то период с 14 по 21 октября объявлен в Белоруссии родительской неделей, в рамках которой проходят различные мероприятия, посвященные семейным ценностям.

День национального образования в Польше

Еще одним праздником, отмечаемым 14 октября, является День национального образования в Польше. Этот день считается профессиональным праздником для всех польских учителей, преподавателей и наставников и занятия в школах не проводятся.

Дата была выбрана не случайно. 14 октября 1773 года в стране по инициативе короля Станислава Августа Понятовского была учреждена Комиссии национального образования. Ее считают первым Министерством образования в истории Польши.

Шмини Ацерет и Симхат Тора

В этом году евреи 14 октября отмечают сразу два праздника - Шмини Ацерет (Восьмой день - праздничное собрание) и Симхат Тора (Радость Торы), которые завершают так называемую череду осенних праздников.

С Шмини Ацерет связана легенда о царе, которая гласит, что он пригласил своих детей на семидневный пир, а когда пришло время прощаться, попросил их задержаться еще на один день, и таким образом продлил праздник. В Симхат Тора заканчивается годичный цикл чтения священных книг. Завершив чтение последнего слова писания, иудеи сразу же начинают заново с первой строчки. В этот день в синагогах из ковчега вынимают свитки и семь раз проходят с ними вокруг возвышения в центре. Шествие сопровождается радостными песнями и танцами. Также в этот день торжественно читается молитва о дожде.

Всемирный день стандартизации

14 октября в мире отмечается Всемирный день стандартизации (англ. World Standards Day). Праздник призван обратить внимание на важность единых стандартов, а также отметить работу десятков тысяч специалистов, которые этим занимаются.

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция, на которой было принято решение о создании Международной организации по стандартизации, ИСО (англ. International Organization for Standardization ISO). Праздничной эта дата стала с 1970 года, когда Фарук Сунтер, занимавший в тот момент пост президента ISO, предложил отмечать Всемирный день стандартизации.