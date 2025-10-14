В Подмосковье выпало 80 процентов месячной нормы осадков

Жители Подмосковья застали аномальные дожди. За последние сутки на один квадратный метр выпало три ведра дождевой воды, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

© Lenta.ru

Прошедшие в столичном регионе дожди оказались довольно интенсивными. В Новом Иерусалиме в понедельник, 13 октября, Можайск тем временем побил рекорд 65-летней давности — там за сутки выпало 33 миллиметра осадков. Дождливый рекорд обновила и Коломна — в городе выпало 10 миллиметров дождевой воды, прежний рекорд был поставлен в 2012 году и составлял 8 миллиметров. На базовой метеостанции Москвы ВДНХ обошлось без аномалий — дождемеры зарегистрировали 15 литров воды на квадратный метр.

Ранее москвичей предупредили о волне похолодания. Пик холодов придется на среду, 15 октября — в этот день столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 5 градусов.