На границах шенгенской зоны на фоне изменения процедуры ее пересечения для иностранцев возможны очереди, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Бельгии.

На прошлой неделе представитель ЕК предупредил, что страны ЕС с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде для повышения эффективности контроля и борьбы с нарушениями.

«Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных. На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска», — пояснили в посольстве.

Ранее в МИД РФ сообщили, что новые правила предусматривают обязательную сдачу биометрических данных на границе (отпечатки пальцев, фотографирование).

Нововведение затронет граждан третьих стран, в том числе россиян, совершающих краткосрочные поездки. При выезде на границе будет производиться верификация биометрической информации, уточнили в ведомстве.