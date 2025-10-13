Дочь госпитализированной Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии матери

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о самочувствии матери, которая четвертый день находится в клинике на плановом обследовании. Женщину цитирует ТАСС.

«Продолжается обследование. Маме все нравится: и отношение, и питание, и активность», — сказала она.

Ольга также отметила, что плановое обследование продлится от трех до пяти дней.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что народная артистка Федосеева-Шукшина якобы находится в больнице в состоянии средней тяжести после жалоб на повышенное артериальное давление, тахикардию и одышку.

Позже дочь 87-летней звезды уточнила, что обследование плановое.

В сентябре Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, как готовится к собственной кончине. По словам артистки, она уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.