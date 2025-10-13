Налоговый долг блогера Лерчек вырос в несколько раз

Налоговый долг блогера Валерии Чекалиной (более известной под псевдонимом Лерчек), вырос в несколько раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Контур. Фокус».

По информации издания, налоговый долг Лерчек вырос до 169,13 миллиона рублей. Кроме того, было принято решение о «частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам» блогера. Основанием для этого указывается «принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности» в размере 169,13 миллиона рублей.

При этом, по состоянию на 2 октября налоговый долг Лерчек составлял только 28,616 миллиона рублей.

Напомним, что Лерчек и ее бывший муж стали фигурантами двух уголовных дел. В рамках первого блогера обвинили в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. В рамках второго дела Лерчек обвинили в отмывании денег в особо крупном размере.

Ранее Лерчек продлили срок задержания под домашним арестом.