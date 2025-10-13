На Курилах поймали тунца-гиганта стоимостью более миллиона долларов

На Курильских островах поймали тунца-гиганта, его стоимость оценивается в более чем один миллион долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что рыбаки выловили тунца недалеко от острова Итуруп. Весь рыбы составил 284 килограмма. По оценкам авторов канала, стоимость пойманного тунца может составить больше двух миллионов долларов (около 160 миллионов рублей).

«В Японии в этом году был гигант чуть полегче — за него заплатили 1,3 миллиона долларов. Рекорд же был шесть лет назад: за одного такого тунца покупатели отдали больше трех миллионов долларов», — говорится в тексте.

Согласно информации Amur Mash, пойманная рыба приплыла на Курилы из тропических вод. Причиной этого стала аномально прогретая вода.