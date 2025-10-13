В Архангельской области нашли редкий алмаз

Редкий алмаз высокого качества весом 340 карат нашли на месторождении имени Владимира Гриба в Архангельской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

© Telegram-канал Цыбульский

Он назвал качество найденного алмаза «исключительным». По словам Цыбульского, минерал обладает высокой ценностью для рынка, доля таких кристаллов составляет «не более 2% от всех природных алмазов».

«Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает "АГД Даймондс", и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», — добавил губернатор региона.

Напомним, что в Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. Всего их там два: имени Михаила Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает «Севералмаз», и имени Владимира Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает «АГД Даймондс».