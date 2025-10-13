В России предложили создать аналог Нобелевки по литературе

Писатель Захар Прилепин предложил создать в России аналог Нобелевской премии по литературе. Его слова передает РИА Новости.

© Global look

Во время выступления в Калининграде Прилепин заявил, что хотел бы увидеть подобную премию, которая могла бы вручаться писателям из Китая, Индии, Латинской Америки, Африки, а также «нормальным людям в Европе».

«Свою версию "Оскара", свою версию всех форм культурных иерархий. Мы участвуем в чужом карнавале, который уже стыд и совесть потерял. Раньше хотя бы соблюдали некоторые реноме», — сообщил Прилепин.

По мнению писателя, в последние годы Нобелевку вручали за «откровенную чепуху». В комитете сами читают произведения тех, кому присуждают премии.

Ранее стало известно, что венгерский писатель Ласло Краснахоркаи, автор нашумевших романов «Меланхолия сопротивления» и «Сатанинское танго» (Международное движение сатанизма внесено в перечень террористов и экстремистов), получил Нобелевскую премию по литературе.