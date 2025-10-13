Русская классика, рассказанная языком музыки: в Москве состоится премьера мюзикла «Идиот»

30 и 31 октября в столичном КЦ «Москвич» состоится долгожданная премьера полной сценической версии мюзикла «Идиот» по одноименному роману Ф. М. Достоевского. История князя Мышкина, рассказанная выразительным языком современного театра, позволит зрителям заново взглянуть на одно из величайших произведений русской литературы. Проект создан продюсерским центром «МЫ».

«Идиот» – одно из ключевых произведений Ф. М. Достоевского, наиболее полно отражающее нравственно-философскую позицию писателя и его художественные предпочтения. Перенос такого многогранного, полного подтекстов и оттенков материала на музыкальную сцену – задача неординарная. Создатели мюзикла, бережно и уважительно относясь к роману, смогли придать ему современную зрелищность и динамику. Постановка объединяет проникновенные сольные арии, эмоциональные дуэты, достаточно редкие для жанра терцет и квартет, а также масштабные массовые сцены. Чередование номеров создает эффект нарастающего напряжения.

Мюзикл «Идиот» впитал в себя эстетику лучших образцов жанра, таких как «Notre Dame de Paris», «Отверженные», «Призрак Оперы». При этом спектакль максимально самобытный, глубоко пронизанный близким русской душе драматизмом. Он рассказывает о любви, сострадании, стремлении спасти окружающих и себя, о красоте, духовности, справедливости. Каждый зритель найдет в нем ноты, которые затронут его чувства и ценности.

Режиссер мюзикла – лауреат театральных премий «Золотой Софит», «Театрал», «Звезда Театрала», номинант на премию «Золотая Маска» Василий Заржецкий, поставивший такие спектакли, как рок-притча «Последнее Испытание», опера «Дидона и Эней», семейный мюзикл «Мэри Поппинс с нами», опера «Снегурочка» и десятки других в разных театрах по всей стране - от Петербурга до Крыма и Карелии. Примечательно, что Василий Заржецкий – кандидат филологических наук, писавший дипломную работу по Достоевскому.

««Идиот» – это русский психологический мюзикл, в котором прозвучат не только песни, но и оригинальные тексты диалогов из самого романа Достоевского. Зрители станут свидетелями уникального микса классической русской литературы и мюзикла с его страстью и энергетикой, – говорит Василий Заржецкий. – На сцене воплотится холодный ноябрьский Петербург и мнимый блеск высшего света, которые станут фоном для психологической драмы. Язык музыки, хореографии, зрительных образов позволил нам создать злободневную, актуальную постановку, говорящую о вечных и важных вещах».

Автор либретто – поэт и драматург Евгений Фридман, ранее работавший над музыкальными спектаклями «Страсти по Каштанке», «Дама Пик» и другими. Он также принял участие в создании пьесы «Die Marburger Zeche» в театре «Эрвин-Пискатор-Халле» (город Марбург, Германия).

Музыку для постановки создал композитор Сергей Рубальский, известный зрителю по мюзиклам «Дама Пик», «Замок Синей Бороды» и «Мастер и Маргарита». Музыкальное полотно объединило рок-баллады, лирические романсы и даже элементы стиля кабаре.

«В «Идиоте» я старался воплотить звучание классического мюзикла, который объединяет много музыкальных стилей, от симфонического оркестра до джаза и рока. При этом нужно было учитывать то, насколько классическое произведение Достоевского и как либретто Евгения Фридмана сохраняет язык эпохи. Поэтому музыкальные стили в этом произведении находятся в определенных традиционных рамках, а акцент сделан на эмоциональную часть, раскрывающую характеры и переживания героев. И кульминацией этой истории станет финальная сцена в доме Рогожина, полная трагической безысходности и непоправимости. В ней я соединил центральные музыкальные темы, позволившие показать, как герои – Мышкин, Рогожин и Настасья – связаны и в жизни, и после смерти», – рассказывает Сергей Рубальский. «Мюзиклу важны знаковые герои и сюжеты – из классической литературы, истории, – говорит генеральный продюсер мюзикла Михаил Климанов. – Но всегда интересно выводить на первый план нетривиальных персонажей и произведения, которые сложно представить себе в формате музыкального театра. О мюзиклах есть ошибочное суждение, что это поверхностный, чисто развлекательный жанр. Но в действительности необходимо досконально изучать исходный материал. Только так на сцене получится достичь концентрированных эмоций, которые вовлекут зрителя, заставят его сопереживать и даже открывать новые грани собственной личности. Уверен, с постановкой «Идиот» нам удалось достичь такого эффекта».

На сцену выйдут яркие, талантливые актеры – звезды музыкального театра, за плечами которых различные громкие проекты. В их числе обладатель уникального голоса тенор-альтино Антон Авдеев, известный по ролям в мюзиклах «Бал вампиров», «Дама Пик», «Иисус Христос – Суперзвезда». Именно под голос Антона Авдеева изначально и создавалась партия князя Мышкина. Настасью Филипповну в одном из составов сыграет финалистка шоу «Голос», лидер группы «Джоконда» Елена Минина, принимавшая участие в постановках «Мастер и Маргарита», «Икар» и сюжетных театрализованных концертах рок-группы «Эпидемия». Также в главных ролях: Ярослав Баярунас («Граф Монте-Кристо», «Преступление и наказание», «Иисус Христос – суперзвезда»), Андрей Школдыченко («Призрак Оперы», «Последняя сказка», «Юнона и Авось»), Дарья Январина («Джейн Эйр», «Граф Монте Кристо», «Анна Каренина»), обладательница премии «Золотая Маска» Евдокия Малевская («Мастер и Маргарита», «Айсвиль», «Лолита»), Александр Казьмин («Преступление и наказание», «Бал вампиров», «Последняя сказка») и многие другие.

Особая роль в постановке отведена костюмам. Созданные художницей Златой Цирценс, они соединяют элементы классического костюма эпохи Достоевского и современные художественные концепции и становятся продолжением единого визуального ряда, погружающего зрителя в созданный на сцене мир.

Концертная версия мюзикла игралась в 2017–2023 годах в Санкт-Петербурге на театральных площадках ЛДМ и «Зазеркалье». Однако в нее вошла только часть музыкального материала и либретто, а также отсутствовали зрелищные массовые сцены. Полная версия мюзикла «Идиот» будет представлена зрителю 30 октября впервые.

Спасет ли красота мир? Или погубит того, кто ею обладает? Ответы на эти вопросы зрители узнают уже скоро.