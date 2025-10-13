В Госдуме объяснили, как будет работать новая система выдворения мигрантов

В базе данных МВД в начале сентября находилось 770 тысяч мигрантов, по отношению к которым теперь будет применяться режим высылки из-за истечения срока пребывания в России. Зампред комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что теперь для выдворения мигрантов не нужно решение суда, а эффективность новой системы покажет время.

«Отличие сегодняшней системы выдворения от той, которая действовала до принятия закона о реестре контролируемого пребывания, заключается в том, что решение о выдворении может принимать органы полиции, внутренних дел. Раньше принимал суд. Соответственно, это упрощает принятие решений, но при этом возникает вопрос: что делать, если мигрант, иностранный гражданин, добровольно не выдворяется — его могут задержать и поместить в центр временного содержания? Там очень много людей. По существующей практике бывает такое, что они месяцами сидят и ждут, пока им будет приобретен билет для того, чтобы отправить на родину, в страну исхода», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что список мер по отношению к нелегальным мигрантам будет увеличиваться в зависимости от эффекта новой системы. Матвеев объяснил роль полиции в принятии решений о выдворении.

«Система только заработала, поэтому нужно посмотреть, с какой динамикой будет сокращаться количество иностранцев, находящихся в России нелегально, [сейчас] 770 тысяч. Допустим, через два-три месяца, [сократится их число до 500 тысяч]. Тогда будет понятно, достаточно ли действующих мер. Как правило, [полицейские] рейды проходят на постоянной основе в местах скопления мигрантов: рынки, торговые центры, склады, базы. И в ходе рейдов выявляются мигранты, которые не встали на воинский учет – это одно направление работы. А другое — лица, которые находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Сейчас реестр насчитывает 770 тысяч мигрантов, о котором говорит Володин, это перечень тех, кто вышел за пределы 90-дневного срока пребывания в России и не узаконил свое право. Допустим, путем приобретения трудового патента. Поэтому сейчас, по идее, любой работодатель и гражданин может, забив фамилию, имя, отчество иностранного гражданина, увидеть в реестре МВД — легально ли он находится в России или нет», — сказал он.

С начала февраля 2025 года в реестр контролируемых лиц, который ведет МВД, добавляли тех иностранцев, у кого отсутствовали документы или необходимые справки, не имеющие регистрации, патент на работу или те, кто нарушил сроки прохождения обязательных процедур. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что к 1 сентября в реестре находилось 770 тысяч человек, а 10 сентября закончился их срок пребывания в России. С февраля было выслано, как сообщил спикер ГД, 35 тысяч нелегалов. В отношении мигрантов из реестра действует режим высылки, по которому нельзя заключать брак, открывать счета в банках и переводить деньги, а также покупать авто и квартиры. Все, кто не узаконит право нахождения в стране, отметил спикер, будут высланы со штрафом, и для них будет закрыт въезд в Россию на пять лет.