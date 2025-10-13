«Афиша Daily» анонсировала выпуск книги о кино

«Афиша Daily» запустила новый спецпроект «Запретные техники кино», посвящённый режиссёрам, которые переосмыслили границы кинематографа. Он же стал анонсом будущей книги совместно с крупнейшим издательством non-fiction-литературы «Бомбора», куда войдут тексты проекта и эксклюзивные материалы, не публиковавшиеся ранее.

Книга основана на интервью кинокритиков «Афиша Daily» Евгения Ткачёва и Никиты Лаврецкого с самыми значимыми российскими и зарубежными режиссёрами современности, которые через личные методы, эксперименты и философию раскрывают, как устроены их творческие методы.

Уже сейчас в рамках спецпроекта «Запретные техники кино» можно узнать, что Фрэнсис Форд Коппола говорит о поэтике и эмоциональной достоверности кадра, как Роман Михайлов монтирует кино прямо во время съёмок и ставит импровизацию важнее академизма, зачем Алексей Герман-младший возвращает физическое присутствие и рукотворные эффекты в эпоху CGI, и почему независимый режиссёр Джо Сванберг противопоставляет стримингам выпуск фильмов на VHS в 2025 году.

Всего 14 интервью, в которых «Афиша Daily» исследует, как меняется индустрия и зритель вместе с ней.