IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодёжи: о заключительных мероприятиях и закрытии Школы

«Школа — это маленькая жизнь», именно так говорят о проекте организаторы. Проект объединил в 2025 году порядка 400 участников, студентов , молодых специалистов и ученых, из России и зарубежных стран, включая, школьников в возрасте от 14 до 17 лет, и более 100 экспертов из ведущих отечественных ИТ-компаний и государственного сектора. Было проведено почти 100 мероприятий: визионерские лекции, лекции-практикумы, проектные модули, полигоны, нокауты, кинохакатон и др.

8 октября в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» состоялся специальный трек «Школа Интернет-БЕЗопасности.Дети. Участниками стали 100 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из различных регионов России, которые уже сейчас проявляют активный интерес к повышению уровня своей цифровой грамотности и разработке ИТ-проектов. В рамках онлайн-модуля и очной программы школьники разработали собственные проекты в ИТ-сфере под руководством наставников, приняли участие в мастер-классах и интерактивных лекциях от прелдставителей ИТ-индустрии.

В рамках общей программы участники-студенты посетили целый блок интереснейших мероприятиях, котрые во многом свзаны с карьерным развитием в ИТ. Первым из них стала визионерская лекция Лили Онг, специалиста в области геополитики и кибербезопасности, журналиста Geopolitics360, на тему «Шпионское ПО: призраки в цифровую эпоху». Участники активно обсуждали современные вызовы и угрозы в сфере кибербезопасности.

Следующим событием стал открытый разговор с Александрой Фроловой, HR-директором президентской платформы «Россия – страна возможностей», посвящённый современным аспектам управления командами. Формат интерактивного общения позволил участникам задать вопросы и получить ценные рекомендации от экспертов.

Важным моментом дня стал открытый разговор «Цифровое одиночество: где пролегает граница человечности в онлайн мире» с Иеромонахом Пафнутием, наместником Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутиева Боровского мужского монастыря, директором АНО ПО «Технический колледж». Он подчеркнул, что «одиночество – это дверь, которая закрывается изнутри», призвав участников задуматься о значении человеческих связей в цифровую эпоху.

Кульминацией дня стала защита проектов перед экспертной комиссией. Участники представили свои идеи на «Конкурсе возможностей», которые они дорабатывали в рамках проектных модулей, нокаутов и полигонов под руководством экспертов Школы. По итогам презентации команды получили различные меры поддержки от партнёров, включая стажировки в Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Для 50 лучших участников прошёл HR-бранч с представителями отечетсвенных ИТ-компаний, что стало отличной возможностью для построения карьерной траектории студентов и молодых специалистов.

День завершился торжественным гала-ужином, который провёл Василий Пасечник, арт-резидент «Тавриды» и финалист шоу «Голос» на Первом канале. Этот формат стал ярким акцентом завершения образовательной программы.

9 октября состоялось торжественное закрытие, награждение организационного комитета и участников IV Международной Школы Интернет-БЕЗопасности молодëжи «Человек и технологии».

– Благодарю партнёров. Ваш вклад — новые возможности и перспективы для участников, помощь в росте для нашего проекта и самая высокая оценка Школы лично для меня. Следующая Школа будет юбилейной. Мы будем подводить промежуточные итоги первых пяти лет и определять будущее. Думаю, к юбилею мы сделаем фильм о том, как проект повлиял на жизни людей — наши жизни. Идея, которая пришла совсем недавно, — создать на V Школе своего рода комнату ностальгии и инноваций, а также провести первую встречу выпускников и организаторов проекта, – сказал на торжественном открытии руководитель Школы, директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Молодёжный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев. Также Дмитрий Евгеньевич поблагодарил участников и организаторов проекта.

