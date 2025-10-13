Только по паспорту: в России хотят запретить продажу популярного напитка детям

В России хотят запретить продажу газированных напитков детям без паспорта. Обращение с такой инициативой уже направлено в Госдуму и сейчас рассматривается, сообщила глава Национального родкомитета Ирина Волынец в разговоре с «Абзацем».

Волынец отметила, что сладкие газированные напитки содержат пустые калории и не утоляют жажду, а лишь вызывают привыкание. Потребление таких напитков способствует развитию ожирения и диабета у детей.

Инициатива направлена на то, чтобы остановить рост этих заболеваний среди подростков, отметила собеседница.

Ранее юрист Екатерина Нечаева предупредила, что хранение некоторых предметов дома может привести к уголовной ответственности. По ее словам, к таким вещам относятся нацистская символика и атрибутика экстремистской организации.

Как уточнила юрист, наказание может быть штрафом до 1 миллиона рублей или лишением свободы на срок до четырех лет. Также нельзя хранить предметы, которые могут быть квалифицированы как холодное оружие. Например, топор для колки дров. За это могут оштрафовать на сумму до 2 тысяч рублей, отметила Нечаева.