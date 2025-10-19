Советские вещи, которые полюбили на Западе

Александр Котлеткин
Slide 1 of 8
Западные дизайнеры от недостатка идей скопировали дизайн бабушкиных шелковых платков. Стоимость одной вещи от бренда Hermes может достигать тысячи американских долларов.
1/6
Западные дизайнеры от недостатка идей скопировали дизайн бабушкиных шелковых платков. Стоимость одной вещи от бренда Hermes может достигать тысячи американских долларов.  
© Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС
Авоська из сумки для бабушек превратилась в стильный эко-аксессуар. Некоторые бренды продают их по 150 долларов США.
2/6
Авоська из сумки для бабушек превратилась в стильный эко-аксессуар. Некоторые бренды продают их по 150 долларов США. 
© pocketlight/iStock.com
Спортивные костюмы с полосками всегда ассоциировались на Западе с русскими гангстерами. Сразу несколько известных брендов выпустили подобные коллекции для своих покупателей. Одеться, как типичный дворовый бандит, можно за 1500 долларов США.
3/6
Спортивные костюмы с полосками всегда ассоциировались на Западе с русскими гангстерами. Сразу несколько известных брендов выпустили подобные коллекции для своих покупателей. Одеться, как типичный дворовый бандит, можно за 1500 долларов США.  
© Миранский/РИА Новости
Долгое время ношение валенок ассоциировалось в России с деревней. Городские жители предпочитали носить пусть и более холодную, но стильную обувь. Сейчас валенки превратились в один из самых известных брендов с русскими корнями, который очень славится за рубежом.
4/6
Долгое время ношение валенок ассоциировалось в России с деревней. Городские жители предпочитали носить пусть и более холодную, но стильную обувь. Сейчас валенки превратились в один из самых известных брендов с русскими корнями, который очень славится за рубежом.  
© Бушухин Валерий/Фотохроника ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Спортивная советская шапка-петушок превратилась в штучный товар. На винтажных аукционах за нее можно выручить свыше 300 американских долларов.
5/6
Спортивная советская шапка-петушок превратилась в штучный товар. На винтажных аукционах за нее можно выручить свыше 300 американских долларов. 
© В. Соколов/ТАСС
Практичные галоши снова возвращаются в моду. Еще недавно их считали крайне дешевой обувью для стариков. Сейчас же галоши выпускают даже известные бренды.
6/6
Практичные галоши снова возвращаются в моду. Еще недавно их считали крайне дешевой обувью для стариков. Сейчас же галоши выпускают даже известные бренды. 
© Михаил Синицын/ТАСС

Советский Союз распался более 30 лет назад, навсегда изменив судьбы миллионов людей. В последние годы своего существования коммунистическая сверхдержава сталкивалась с огромным дефицитом товаров народного потребления. Вещи и одежда местного производства часто не отличались красотой и изысканностью.

Другое дело — товары из западных стран. Американские джинсы, такие как Levi's, Wrangler или Lee, продавались по цене от 150 до 250 советских рублей за пару. Если взять за основу среднюю зарплату в России на текущий момент, то стильная покупка обошлась бы в 100-200 тысяч современных рублей.

Тренд на импортные вещи сохранился и в 90-е. После распада СССР традиционная российская одежда и аксессуары часто высмеивались в обществе. Некоторые предметы гардероба вообще стали ассоциироваться с бедностью.

Сейчас ситуация изменилась. Знакомые предметы из советского прошлого стали покорять западные рынки и продаваться под видом премиальных.

Шесть вещей из Советского Союза, которые переживают второе рождение — в галерее «Рамблера».