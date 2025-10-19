Советские вещи, которые полюбили на Западе

Советский Союз распался более 30 лет назад, навсегда изменив судьбы миллионов людей. В последние годы своего существования коммунистическая сверхдержава сталкивалась с огромным дефицитом товаров народного потребления. Вещи и одежда местного производства часто не отличались красотой и изысканностью.

Другое дело — товары из западных стран. Американские джинсы, такие как Levi's, Wrangler или Lee, продавались по цене от 150 до 250 советских рублей за пару. Если взять за основу среднюю зарплату в России на текущий момент, то стильная покупка обошлась бы в 100-200 тысяч современных рублей.

Тренд на импортные вещи сохранился и в 90-е. После распада СССР традиционная российская одежда и аксессуары часто высмеивались в обществе. Некоторые предметы гардероба вообще стали ассоциироваться с бедностью.

Сейчас ситуация изменилась. Знакомые предметы из советского прошлого стали покорять западные рынки и продаваться под видом премиальных.

Шесть вещей из Советского Союза, которые переживают второе рождение — в галерее «Рамблера».