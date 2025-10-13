Российские школы будут жестко наказывать за буллинг

Российские школы будут строго наказывать за случаи буллинга. Если администрация не вмешается или проявит безразличие по принципу «дети сами разберутся», ей грозят крупные штрафы или даже уголовная ответственность, сообщает Baza со ссылкой на судебную практику.

По данным Telegram-канала, В Хабаровском крае мать девочки, которая три года подвергалась издевательствам со стороны одноклассников, отсудила у школы 270 тысяч рублей за моральный вред. Одноклассницы оскорбляли ее, обсыпали мукой, портили вещи и прятали одежду. Педагоги не реагировали на жалобы матери.

Адвокат бюро «МУР» Антон Лянгерт объяснил, почему ответственность возложили на школу, а не на родителей обидчиков. По его словам, школа обязана контролировать учеников и обеспечивать безопасность в своих стенах. Если в школе происходит травля, педагоги должны действовать. Они обязаны привлекать психологов, родителей обидчиков и сообщать о ситуации в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, возраст агрессоров также играет важную роль. В России ответственность обычно наступает с 16 лет. Поскольку школа обязана предотвращать вред, она и несет ответственность за его нанесение, отметил эксперт.

Также отмечается, что буллинг может привести к административной или уголовной ответственности. Хотя в законодательстве нет отдельной статьи, посвященной травле, действия агрессоров могут быть квалифицированы по другим нормам. Родителям рекомендуется оперативно фиксировать случаи нападений, собирать доказательства и добиваться реакции от школы. Только таким образом можно обеспечить защиту ребенка, подчеркнул адвокат.