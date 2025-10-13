У кого сегодня день рождения: Борат и дьяк из «Иван Васильевич меняет профессию»

13 октября свой день рождения празднуют сразу ряд знаменитостей — например, известный советский артист и британский комик, ставший популярным благодаря провокационным образам. Рассказываем, кто отмечает или мог бы отметить день рождения сегодня.

Британский комик, актер, сценарист и продюсер родился 13 октября 1971 года в Лондоне. Начал играть на сцене еще во время учебы в колледже. Получил наибольшую популярность благодаря комическим образам казахского журналиста Бората Сагдиева, необразованного рэпера Али Джи, карикатурного генерал-адмирала Аладина. Кроме того, озвучил на английском языке короля лемуров Джулиана в мультфильме «Мадагаскар».

Советский и американский актер, представитель советской сатиры, заслуженный артист РСФСР родился 13 октября 1934 года в Москве. Карьеру в искусстве начал после недолгого периода работы по специальности в лесотехнической отрасли. Первый успех к нему пришел после фильма «Неуловимые мстители». Кроме того, известен ролями в картинах «Большая перемена», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и других. Умер 6 июня 1995 году в Сан-Франциско.

Американская актриса и фотомодель родилась 13 октября 1962 года в Гонолулу. Снялась в 60 фильмах, в том числе «Шалопай», «Вид сверху лучше», «Близнецы», «Ради любви к игре» и других. 12 июля 2020 года скончалась в возрасте 57 лет спустя года после того, как у нее обнаружили рак.

Кто еще родился 13 октября:

1880 год — русский поэт-сатирик Александр Черный;

1925 год — британский политик, премьер-министр Великобритании с 1979 по 1990 годы Маргарет Тэтчер;

1933 год — советский режиссер, сценарист, педагог Марк Захаров;

1964 год — советский и российский актер театра и кино Александр Числов;

1967 год — американская актриса Кейт Уолш;

1980 год — британский боксер Дэвид Хэй.