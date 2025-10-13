Володин заявил о сотнях тысяч нелегально находящихся в России мигрантах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России нелегально находятся сотни тысяч мигрантов, им грозит выдворение. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий уточнил, что месяц назад, 10 сентября, истек срок пребывания в России иностранцев, сведения о которых внесены в реестр контролируемых лиц — базу данных о гражданах, незаконно находящихся на территории страны. Сославшись на статистику МВД он уточнил, что на 1 сентября в реестре числились 770 тысяч мигрантов, треть из которых — женщины и дети.

По словам Володина, на сегодняшний день в отношении этих лиц введен режим высылки, который предусматривает расширение мер контроля и ограничение ряда прав. В частности, речь идет о запрете получения водительских прав мигрантами, регистрации сделок с недвижимостью и транспортом, заключения браков, а также открытия банковских счетов и переводов денежных средств.

«Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда», — обозначил Володин, добавив, что в случае несвоевременного выезда из страны мигрантам будет грозить принудительное выдворение с наложением штрафа, а также запретом на въезд в течение пяти лет.

Ранее Володин выступил против приезжающих в Россию с семьями трудовых мигрантов. По его мнению, к желающим получить разрешение на въезд в Россию семьям иностранных граждан должны применяться другие требования, нежели к одиноким трудовым мигрантам.