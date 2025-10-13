Арестованный за взятку генерал написал письмо Путину

Экс-начальник управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, как передают «Ведомости», обратился в Кремль. Военнослужащий, согласно публикации, отверг обвинение в получении взятки.

Кузнецов был арестован в мае 2024 года. Генерал с приближенными, по версии следователей, пытались скрыть свое реальное финансовое положение – так, в период 2010-2023 годов сотрудник минобороны задекларировал доход в размере 47,6 млн рублей. Все имущество Кузнецов, как указывалось, оформлял на жену, тещу и дочерей.

Генеральная прокуратура в конце августа этого года потребовала обратить в доход государства собственность Кузнецова стоимостью полмиллиарда рублей.

В публикации говорится, что экс-кадровик МО настаивает на том, что сумма выплаченных ему средств начиная с 2010 года перекрывает стоимость имущества и количество денег, которые собираются у него изъять. Все доходы, как говорится в тексте обращения в Кремль, выплачивались «законным образом Центром спецпрограмм Минобороны за выполнение… служебных задач».

Генералу, согласно законодательству, грозит до 15 лет лишения свободы.