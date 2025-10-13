Какой сегодня праздник: что отмечают в России и мире

В понедельник, 13 октября, в России и мире отмечают несколько праздников. Среди них — День инфобизнесмена, Международный день по снижению риска бедствий, Международный день неудачников, День рождения «Битломании» и День гидрографической службы ВМФ РФ.

День инфобизнесмена

Инфобизнес активно развивается. Основные направления – маркетплейсы, психология, новые профессии, ИИ, здоровье, предпринимательство, эзотерика, финансы. 13 октября 2023 года в Сочи более тысячи инфобизнесменов отметили День инфобизнесмена. Это неофициальный праздник, но участники надеются, что он станет государственным. Инфобизнес – передача знаний за деньги. Настоящий специалист постоянно учится и создает полезные курсы, мастер-классы и вебинары. День инфобизнесмена объединяет профессионалов и устанавливает стандарты качества.

Международный день по снижению риска бедствий

Международный день по снижению риска бедствий отмечается 13 октября. Он был учрежден ООН в 1989 году в рамках Международного десятилетия уменьшения опасности стихийных бедствий. В 1999 году дата была перенесена на вторую среду октября, а в 2009 году название изменено на текущий вариант. Цель Дня — повышение осведомленности о мерах по снижению риска бедствий. Стихийные бедствия, такие как землетрясения, циклоны, наводнения и засухи, приводят к тысячам жертв и разрушениям. В 2015 году была принята Сендайская рамочная программа, направленная на снижение риска бедствий любого характера. Каждый год ООН определяет тему Международного дня. Среди них: «Уменьшение опасности для устойчивого развития», «Безопасность больниц», «Инвалиды и подготовка к бедствиям», «Знания для жизни» и другие.

Международный день неудачников

Международный день неудачников, отмечаемый 13 октября с 2010 года, изначально был шуткой студентов Хельсинкского университета, чтобы противопоставить «дням успеха». Праздник стал популярным в десятках стран, напоминая, что ошибки — часть пути. Его главный посыл: неудача — это опыт, а не конец. Знаменитые люди добились успеха после множества провалов. В этот день люди делятся историями неудач в соцсетях, устраивают конкурсы и лекции о ментальном здоровье, подчеркивая важность принятия себя и роста через поражения.

День рождения «Битломании»

13 октября 1963 года The Beatles впервые выступили на телевидении в London Palladium, что стало началом битломании — глобального феномена массового обожания. После эфира фанаты устроили стихийные концерты и газеты ввели слово «Beatlemania». В 1964 году битломания охватила весь мир. Сегодня поклонники «Битлз» отмечают День рождения битломании, устраивая концерты, показывая старые выступления и исполняя любимые композиции. Этот день напоминает о влиянии музыки на поколения и формирование мировоззрения.

День гидрографической службы ВМФ РФ

13 октября — День гидрографической службы ВМФ РФ. Это профессиональный праздник военнослужащих, ветеранов и гражданского персонала службы. Он был установлен в 1997 году, дата связана с созданием в 1827 году Управления генерал-гидрографа — предшественника современной Гидрографической службы ВМФ. Служба занимается навигационно-гидрографическим обеспечением ВМФ, включая океанографические и гидрографические работы, создание карт, снабжение средствами навигации и их обслуживание. По случаю праздника личный состав и ветераны принимают поздравления и участвуют в торжественных мероприятиях.