Стало известно о новой просьбе Блиновской

Блогер Елена Блиновская попросила отсрочить отбывание наказания до 14-летия детей.

Блогер просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку, адвокаты обратились в Московский городской суд, сообщает ТАСС.

В апелляции сказано, что Блиновская "полностью раскаялась в содеянном", а дальнейшая ее изоляция от общества будет негативно сказываться на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор 13 октября.

Кроме того, адвокаты Блиновской просят снять обвинения с блогера по статьям о легализации денег, полученных преступным путем, а также два эпизода по статье о неправомерном обороте средств платежей.

Ранее Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств, а также к штрафу в один миллион рублей. Блиновская сочла этот приговор "жестоким".