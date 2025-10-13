В России заявили о стремительном росте заболеваемости опасной инфекцией

В регионах России фиксируется резкий рост заболеваемости ветряной оспой. К таким выводам пришла газета «Известия» после анализа отчетов региональных управлений Роспотребнадзора.

Резкий рост заболеваемости зафиксировали на Ямале, где с начала 2025 года число заболевших ветрянкой возросло на 67 процентов по сравнению с тем же периодом 2024 года, отмечали в управлении Роспотребнадзора. Похожая ситуация сложилась в Башкирии, где заболеваемость увеличилась в два раза и составила 16,5 тысяч человек, отчитались в республиканском Минздраве.

Рост случаев ветрянки также зафиксировали в Воронежской и Оренбургской областях. В Республике Алтай за семь месяцев опасной инфекцией заразились свыше 1,4 тысячи человек, при том что за весь прошлый 2024 год было зарегистрировали 1,6 тысячи случаев заболевших. Число заболевших в Смоленской области, напротив, снизилось на 12,45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России. В среднем по стране доля детей среди заболевших составляет 94,8 процента. А доля заболевших взрослых в 2025 году практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (5,2 процента против 5,7 процента) и в целом остается низкой», — прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.

По данным «Известий», в как минимум в десяти регионах России сложился дефицит вакцин против ветрянки. Жалобы на наличие препаратов для прививок зафиксировали в Башкирии, Татарстане, Краснодарском крае, Свердловской, Воронежской, Самарской, Кировской, Ростовской и Челябинской областях. Некоторые жители жалуются, что не могут привить детей даже в частных клиниках.

Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышках вируса Коксаки в России

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что по всей России прокатились вспышки вируса Коксаки. Основными симптомами вируса, по ее словам, является высокая температура до 39 градусов, боль в горле, а также высыпания на руках и слизистой рта. Для защиты от вируса нужно чаще мыть руки и обращать внимание на симптомы заболевания — при их появлении нужно сразу обращаться к врачу, добавила врач.