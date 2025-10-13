Богачев: через год-два в средней полосе России прекратятся полярные сияния

В средних широтах России еще один-два года сохранится вероятность появления полярных сияний. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, снижение солнечной активности сопровождается снижением полярных сияний.

"Поэтому у людей, которые хотят их увидеть, но не хотят для этого ездить в полярные регионы, остается еще максимум год-два. С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России фактически снизится до нуля", - сказал ученый.

Он отметил, что в 2021 году начался рост активности в рамках 25-го наблюдаемого человечеством солнечного цикла. Пик был пройден в 2024-м. По мнению Богачева, новый рост активности начнется примерно в 2032 году. Сам солнечный цикл длится 11 лет. 12 октября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что Земля попала под воздействие потока высокотемпературного солнечного ветра, в результате чего усилились возмущения магнитосферы.

В начале октября на Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли. По информации ученых, вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Звезде активных центров, 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля.