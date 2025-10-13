Российские школьники чаще страдают анорексией и булимией

У российских школьников стали чаще диагностировать расстройства пищевого поведения (РПП), пишут "Известия". По данным Центра изучения РПП, 4,5% подростков в стране - почти каждый 20-й - страдают от психических заболеваний, связанных с приемом пищи.

© Газета.Ru

В статье отмечается, что школьники могут выдавать симптомы РПП за гастрит или стремление к правильному питанию. Однако они всегда сопровождаются искаженным восприятием тела, высокой тревожностью, виной и болезненным контролем веса. Медицинский психолог Анна Вандаева подчеркнула, что речь идет о заболеваниях, а не о подростковых капризах.

По этой причине детям нужна помощь профессионалов.

"Чаще всего причины развития РПП у детей связаны с формированием личности, влиянием семьи, школьным стрессом, буллингом, ранними изменениями тела в пубертате. Иногда роль играют социальные сети с навязанными идеалами красоты и страх быть отверженным", - добавила психолог Ольга Ромашина.

До этого врач Елена Павловская рассказала, что среди детей теперь часто встречается скрытый вид ожирения - саркопеническое, при котором внешне они могут выглядеть стройными, но при этом иметь тело стареющего взрослого со снижением мышечной массы.