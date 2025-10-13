В РФ возник дефицит вакцин от ветрянки на фоне роста заболеваемости

В нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. Об этом сообщает издание "Известия", проанализировавшее ситуацию с поставками препаратов и эпидемиологическую обстановку в стране.

© Газета.Ru

С начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии — более чем в два раза. В минимум десяти регионах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках.

Причиной кризиса стало исключение прививки от ветрянки из Национального календаря в 2023 году, поскольку вакцина не производится в России.

Регионы теперь должны самостоятельно закупать иностранный препарат "Варилрикс" за счет своих бюджетов.

Российская компания "Нанолек" совместно с южнокорейской GC Biopharma разрабатывает отечественную вакцину, клинические испытания которой планируется завершить во второй половине 2026 года.

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году доля взрослых среди заболевших ветрянкой составила 5,2%. Эксперты предупреждают о риске серьезных осложнений, включая энцефалит и опоясывающий герпес, особенно у взрослых пациентов.