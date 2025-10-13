Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км

На Камчатке Ключевской вулкан выбросил пепловый столб на высоту до 7000 метров. Возможно выпадение пепла в населенный пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Шлейф распространяется на юго-запад, вглубь полуострова. На пути находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского округов. В них не исключается возможность выпадение небольшого количества пепла.

Отмечается, что пока пеплопадов не зафиксировано, однако вероятность явления сохранится до 17 октября.

Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности - его активность опасна для местных и международных авиаперевозок.