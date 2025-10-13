100 лет "железной леди". Чем запомнилась Маргарет Тэтчер

Сегодня, 13 октября, исполняется 100 лет со дня рождения "Железной леди", первой женщины-премьер-министра Британии Маргарет Тэтчер. "Российская газета" вспоминает, чем она прославилась, а также малоизвестные факты из ее биографии.

© Российская Газета

Как отмечает британский справочник Brittanica, она стала первой женщиной во главе правительства не только в Соединенном Королевстве, но и во всей Европе. Она была единственным премьером в истории Британии в XX веке, кто занимал это кресло три срока подряд. На момент своей отставки Тэтчер установила рекорд по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьер-министра с 1827 года. При ней в Британии прошла массовая приватизация государственных предприятий. При Тэтчер временно лишились своей власти профсоюзы, когда она ограничила их право на забастовки, отменила систему закрытых цехов. Ее называют одним из наиболее влиятельных политиков XX века, а в истории Британии верхние строчки рейтинга она делит с Уинстоном Черчиллем.

Будущая "Железная леди" родилась под именем Маргарет Хильда Робертс в Грантеме, небольшом городке на востоке Англии, 13 октября 1925 года. Ее родители владели бакалейной лавкой, и она жила над магазином, иногда помогая за прилавком. В детстве она обожала фильмы, старалась посмотреть все, что выходило на киноэкраны. Уже тогда она прислушивалась к рассуждениям отца о мировых событиях и политике (он, кстати, потом стал мэром Грантема). После школы Маргарет поступила Оксфордский университет на факультет химии, где она училась у будущего нобелевского лауреата Дороти Кроуфут-Ходжкин. Там она серьез заинтересовалась политикой и выиграла свои первые выборы, став президентом студенческой Ассоциации консерваторов. В клубе выступали известные политики, и она завела полезные знакомства.

По окончании университета Маргарет начала работать по специальности (занималась вопросами сохранения текстуры мягкого мороженого), одновременно пробуя себя в политике. Она дважды (в 1950 и 1951 годах) пыталась стать членом парламента от города Дартфорд в графстве Кент, но безуспешно, поскольку большинство местных жителей поддерживали Лейбористскую партию. Но именно там она познакомилась со своим будущим мужем - Денисом Тэтчером.

После замужества Тэтчер решила переквалифицироваться в юриста, но не бросала попыток попасть в большую политику. Стать депутатом ей удалось только в 1959 году (от Консервативной партии в округе Финчли на севере Лондона), при этом ей пришлось преодолевать сильное сопротивление, поскольку многие считали, что женщины с маленькими детьми не должны заниматься карьерой (на тот момент у нее уже было двое детей-близнецов - Марк и Кэрол).

Сразу после избрания депутатом Тэтчер приняла участие в своего рода конкурсе среди парламентариев, чтобы выиграть право написать закон. И выиграла в нем, произведя сильное впечатление на других депутатов своей речью. А затем дала свое первое телевизионное интервью.

Тэтчер заметили и вскоре ей предложили заняться вопросами пенсий и пособий в правительстве. А в 1970 году премьер Эдвард Хит доверил ей должность министра образования, отвечавшего за школы и колледжи Британии. Тогда ее прозвали "Похитительницей молока", поскольку в результате ее реформ дети старшего возраста лишись права получать бесплатное школьное молоко.

Спустя четыре года консерваторы на фоне экономического кризиса потерпели поражение на выборах и перешли в оппозицию. И этом момент стал трамплином для будущего триумфа Тэтчер. В 1975 году она стала первой женщиной, возглавившей политическую партии в Британии, и одновременно лидером оппозиции.

Следующие выборы консерваторы легко выиграли (лейбористам за четыре года не удалось справиться с экономическими проблемами), и Маргарет Тэтчер стала премьер-министром. Ей пришлось пойти на ряд непопулярных мер, включая отмену субсидий предприятиям, спровоцировавших рост безработицы и критику, но в итоге тони принесли свои плоды. В то же время она реализовала амбициозную программу приватизации госпредприятий, в частные руки к концу 1980-х перешло 1,5 миллиона компаний, включая British Telecom, British Airways, British Aerospace и Rolls-Royce.

Жесткость, которую она проявила о время войны с Аргентиной за Фолклендские острова, впечатлила британцев. И следующие выборы консерваторы во главе с Тэтчер выиграли с еще большей поддержкой. Этот период отметился жестким противостоянием с профсоюзами, борьбой с Ирландской республиканской армией, Тэтчер пережила покушение со стороны ИРА, она едва не погибла при взрыве бомбы в отеле в Брайтоне во время ежегодной конференции Консервативной партии.

В середине 1980-х появились слухи об усталости Тэтчер, поскольку она уже довольно долго находилась у власти, но ее ответ всех шокировал: Тэтчер объявила о планах создания третьего правительства. И ей это удалось.

"Железная леди" активно поддерживала президента США Рональда Рейгана в "холодной войне" между Западом и СССР. Она также заняла критическую позицию по отношению к Европейскому Союзу, к которому Британия присоединилась в 1973 году.

Разногласия внутри партии привели к тому, что Тэтчер 28 ноября 1990 года ушла в отставку с поста премьер-министра. Сразу после завершения политической карьеры Маргарет получила титул баронессы. Последующие годы она написала две книги мемуаров "Годы на Даунинг-стрит" (1993) и "Путь к власти" (1995) и в течение 12 лет путешествовала по миру с лекциями. Затем по совету врача она прекратила публичные выступления. Скончалась Тэтчер в апреле 2013 года.

Прозвища Тэтчер

За долгую карьеру Маргарет Тэтчер как только не называли. Еще до того, как она занялась политикой, ее прозвали "Герцогиней" - за манеру общения с коллегами по лаборатории, куда она устроилась после Оксфорда. В парламенте ее называли "Бронированным танком". "Глаза Калигулы" - так о ней говорил французский президент Франсуа Миттеран. Но самое главное прозвище - "Железная леди" - она получила благодаря советской прессе. Так ее пописали в газете "Красная звезда" после резких высказываний в адрес СССР. Точнее ее там назвали "Железной дамой", но британцы перевели это как "Железная леди". И Тэтчер это понравилось, она сама нередко употребляла это прозвище, хотя в Британии ей до самого конца припоминали историю с молоком.

Сценический голос

У Тэтчер изначально был довольно неприятный голос, исправить ситуацию помог актер Лоуренс Оливье. Он посоветовал обратиться к его собственному преподавателю сценической речи. И это помогло. Через шесть недель голо Тэтчер стал ниже, она научилась говорить более уверенно и убедительно. Некоторое время спустя Оливье и сам дал ей пять уроков сценического мастерства.

Тэтчер на кухне

Будучи премьер-министром, Маргарет Тэтчер не пользовалась услугами повара в резиденции на Даунинг-стрит. Она сама готовила своей семье (точнее - мужу, дети к тому моменту уже были взрослыми) и даже некоторым гостям, в том числе иностранным. Предпочтение она отдавала традиционным английским блюдам, таким как пироги с начинкой, рагу.

Тэтчер в музыке

Первой женщине-премьеру в Британии несколько раз посвящали песни. В ее первый год во власти панк-группа Notsensibles выпустила композицию I'm In Love With Margaret Thatcher ("Я влюблен в Маргарет Тэтчер"). Во время войны за Фолкленды группа Pink Floyd записала пластинку The Final Cut, посвященную антивоенной пропаганде. В одной из песен Роджер Уотерс обратился к Тэтчер с вопросами: "Мэгги, что мы наделали? Что случилось с послевоенной мечтой?" Были и другие примеры, хотя и малоизвестные за пределами Британии.

Похороны с воинскими почестями

Хотя Тэтчер скончалась спустя более чем 20 лет после ухода с поста премьер-министра, ее похороны были особыми. Решение устроить церемониальные, с воинскими почестями похороны первой в истории страны женщине премьер-министру было принято британским парламентом и правительством с одобрения королевы Елизаветы II. Масштаб и статус этих траурных мероприятий лишь на одну ступень ниже государственных похорон, которых удостаиваются только королевские особы и с которыми был упокоен в 1965-м Уинстон Черчилль. Попрощаться с Тэтчер были приглашены 2 тысячи высоких гостей со всего мира. На похороны было выделено 5,6 миллиона долларов. Прах экс-премьера захоронили рядом с ее мужем - на территории Королевского госпиталя в Челси.

Почти 5 млн долларов за вещи Тэтчер

Спустя два года после смерти Маргарет Тэтчер аукцион Christie's выставил на торги десятки предметов, которыми владела "железная леди". Выручка составила 4,97 миллиона долларов. Топ-лотом аукциона Christie's стала статуэтка американского белоголового орлана с надписью "с наилучшими пожеланиями от Рональда Рейгана", подаренная "железной леди" летом 1984 года. Она была продана за 404 тысячи долларов. Вторым по дороговизне стал красный министерский портфель для хранения и транспортировки важных документов, который ушел с молотка за 365 тысяч долларов. Замкнуло тройку самых дорогих вещей Тэтчер колье ювелирного дома Joseph Chaumet, украшенное изумрудами и бриллиантами. Лот был продан за 240 тысяч долларов.

"Железная леди" и СССР

Тэтчер была непримиримой противницей Советского Союза. В 1984 году она встретилась с Михаилом Горбачевым. Тэтчер отмечала, что "с ним можно иметь дело". А спустя несколько лет даже побывала в СССР и открыто поддерживала Перестройку. Вот только позже она вспоминала, что Запад всегда предпринимал действия, "направленные на ослабление экономики СССР и на внутренние перемены в Советском Союзе, надеясь вызвать недовольство населения".