В РПЦ объяснили россиянам, как часто нужно молиться

Вопрос о регулярности молитвы является одним из ключевых для каждого верующего человека, стремящегося к глубокой и осмысленной духовной жизни.

Об этом рассказал заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

— Молитва не должна быть лишь эпизодическим действием, подобным посещению врача в случае болезни. Истинная молитва — это постоянное состояние сердца, обращённого к Богу. Апостол Павел призывает нас «непрестанно молиться», и этот завет является идеалом, к которому мы должны стремиться всей своей жизнью, — отметил он.

По его словам, для современного человека, обремененного множеством забот, такой идеал может показаться недостижимым. Однако его реализация начинается с малого — с установления твердого молитвенного правила, согласованного с духовным наставником.

— Регулярность в молитве гораздо важнее ее продолжительности. Краткая, но ежедневная утренняя и вечерняя молитвы, чтение Псалтири, обращение к Господу перед началом всякого дела и по его окончании — это тот фундамент, на котором строится духовный дом человека. Именно регулярность превращает молитву из обязанности в живую потребность души, — пояснил Иванов.

Помимо личного молитвенного правила, по его словам, огромную силу имеет соборная молитва в храме, особенно участие в Божественной литургии.

Специалист объяснил, что ограничивать свое общение с Богом «лишь стенами своего дома» нельзя. Воскресный день и праздники — это время, когда верующим следует оставить суету и вместе с «братьями и сестрами во Христе вознести общую молитву». Он добавил, что соборная молитва в храме является источником особой благодати, которая укрепляет людей и напоминает им, что они часть «единого тела церкви».

Он также заверил, что молитва не ограничивается лишь чтением канонических текстов в определенные часы. Подлинная молитва — это также и «краткое воздыхание сердца к Богу» в течение дня.

— Мысленное произнесение «Господи, помилуй» в трудную минуту, благодарность Богу за радость, внутреннее благословение его имени — вот та «невидимая брань», которая поддерживает в нас дух молитвы постоянно, — приводит его слова RT.

