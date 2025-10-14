«Ведешь себя как хачик!»: Симоньян вспомнила о конфликте с Кеосаяном

Симоньян вспомнила, как называла Кеосаяна «хачиком» из-за громкой музыки. Об этом она рассказала в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Маргарита Симоньян рассказала, что ее супруг Тигран Кеосаян очень любил включать на полную громкость музыку в машине. Когда он был за рулем, контролировать его у Симоньян не получалось. Тогда песни играли так громко, что журналистка слышала ее из окон квартиры.

«Я говорила: „Сделай тише. Что ты себя ведешь как хачик?! Ну людям же неприятно!“» — вспомнила она.

Однако на это Кеосаян отвечал, что не стесняется своей национальности. Он напоминал Симоньян, что она тоже не русская.

«Ара, я и есть хачик! Более того, ты и есть хачик. Твои родители — хачики. И дети наши — хачики», — парировал он.

