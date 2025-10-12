В Египте туристов из России заселяют в другие отели из-за саммита по Газе
Российских туристов, прибывающих в Шарм-эш-Шейх в Египте, начали заселять в другие отели в преддверии саммита по сектору Газа, участие в котором примет глава американской администрации Дональд Трамп.
Такую информацию в воскресенье, 12 октября, приводит РИА Новости со ссылкой на прибывающих в Шарм-эш-Шейх россиян.
По словам одного из туристов, по прилёте на курорт его заселили не в тот отель, который бронировался изначально.
«Нам заявили, что он переполнен из-за саммита и приезда Трампа», — отметил россиянин.
Ранее агентство Reuters сообщило о гибели трёх катарских дипломатов в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе.