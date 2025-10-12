Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

Выдающийся разработчик ядерных боеприпасов, Герой Труда РФ Юрий Бармаков скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н. Л. Духова (ВНИИА, входит в "Росатом"), передает РИА Новости.

Случившееся сотрудники института называют невосполнимой утратой.

Бармаков был заместителем научного руководителя института, Заслуженным деятелем науки РФ, а также лауреатом Ленинской премии и Госпремии СССР.

Юрий Николаевич Бармаков родился в Москве 7 января 1932 года. Был советским и российским ученым в области микроэлектроники и ядерных боеприпасов. Доктор технических наук, профессор.

Во ВНИИА работал с 1955 года.

Бармаков лично провел большое число оригинальных разработок, основал научную школу в области создания ядерных боеприпасов и средств их контроля, которая пользуется большим авторитетом в отрасли и организациях Минобороны РФ.

Увлекался теннисом и горными лыжами.

Бармаков был женат, воспитал сына и дочь. Также известно, что у него двое внуков.