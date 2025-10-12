Подсчитано количество россиян с фамилиями Непейпиво и Непейводку

В России живут 10 человек с казачьей фамилией Непейпиво и два с фамилией Непейводку, пишут в соцсетях эксперты по генеалогии.

По их данным, люди с «трезвыми» фамилиями прописаны в Москве, Тюмени, на Алтае, в Московской, Волгоградской, Нижегородской, Вологодской, Иркутской и Ленинградской областях.

Эксперты заметили, что такие фамилии появлялись в казачьей среде (обладатели фамилии Непейпиво встречаются в исторических хрониках со времен Ивана Грозного), были связаны с важными событиями или забавными случаями.

Кроме того, нередко воспитатели детдомов не желали придумывать сложную, красивую фамилию для подопечных, а чиновники — для новых подданных.

Специалисты пояснили, что в России также можно встретить людей, пишущих в соответствующей графе Добрыйдень, Вчерашние, Щиборщ, Кукиши, Зеленахата, Понарошку, Загни-Борода.